Kerstborrel? Dit kun je beter wel en niet doen

Drank?

,,Dit is meteen de belangrijkste. Zorg dat je niet over je taks heengaat, anders kunnen er allerlei onverwachte dingen gebeuren waar je later spijt van krijgt. Zoals mensen gaan bepotelen, of ongepaste opmerkingen maken - tegen een chef bijvoorbeeld. Of seksistische taal uitslaan tegen collega's onder het mom van een lolletje. Al die dingen moet je vermijden. Dus ik zou zeggen: drie glazen maximaal.”



Zijn er gespreksonderwerpen die je moet mijden?

,,Wat mij betreft niet. Je mag overal over praten. Er wordt natuurlijk veel over het werk gesproken - het zijn natuurlijk allemaal collega's - en dat is handig en nuttig. Maar je mag ook best over je persoonlijke leven praten. Ik zie geen don’ts.”



Kun je alles tegen leidinggevenden zeggen? En moeten zij niet eerder weg van de borrel zodat er lekker geroddeld kan worden?

,,Wat je zegt, mag iedereen zelf weten. En als de chef het gezellig heeft, is er geen verplichting om eerder weg te gaan. Geroddeld wordt er toch wel. Voor iedereen geldt dat als er een eindtijd is, dat je dan ook weg moet gaan. Dus niet blijven hangen. Maar dat wordt meestal wel geregeld. Want als de drankkraan dichtgedraaid wordt, maken mensen toch al snel dat ze wegkomen.”