Kind aan riempje steeds normaler: 'Beter een tuigje dan een kind vastsnoeren in de buggy'

Een paar jaar geleden was een kind aan een tuigje of een riem aan de pols een uitzondering. Maar dat is veranderd, merkt de Apenheul. Op drukke dagen lopen er meerdere ouders met zo’n tuigje, dat moet voorkomen dat jonge kinderen weglopen. Kidsplaza uit Raalte, verkoopt ze en spreekt van een 'bestseller'. ,,Het wordt steeds meer geaccepteerd. We verkopen ook leuke exemplaren met knuffels er op, zodat je niet zo goed ziet dat kinderen een tuigje dragen. Dat is vooral om vervelende opmerkingen van omstanders te voorkomen”, zegt Linda Besten van de kinderzaak. ,,Want er zit toch een soort taboe op, bij sommigen."