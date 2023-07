Kinderen vinden vuurwapen in Apeldoornse speeltuin: ‘Dit type is beroemd als pistool van James Bond’

Robin (16) uit Apeldoorn twijfelde lang over haar deelname, maar wint prijs bij Kunstbende: ‘Ga er gewoon voor’

Ze moest wel even over de drempel heen worden geholpen. Robin Kramer had haar schilderijen nog nooit aan het publiek laten zien. Afgelopen zondag werd ze derde in een wedstrijd van Kunstbende Gelderland. ,,Ik ben heel blij dat ik toch heb meegedaan’’, zegt de 16-jarige Apeldoornse.