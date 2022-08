KinderKaravaan Orpheus raast langs parken in Apeldoorn

Marij Wools, programma-coördinator Theater van de Stad & Educatie, vertelt trots over dit initiatief: ,,Als theater hebben wij als missie om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Met de KinderKaravaan brengen we kindertheater voor heel Apeldoorn naar de wijken. Zo geniet iedereen in de eigen omgeving van theater, ook kinderen die misschien normaal niet zo snel in Orpheus komen. Buurman ondersteboven is voor alle toeschouwers een uitnodiging om te spelen met creativiteit. Een voorstelling met slapstick, live muziek en vette achterstevoren dansen.”

Komende maandag, 15 augustus, raast de karavaan in het Matenpark, bij de beelden van Ezels, net over het bruggetje voorbij de kinderboerderij. Dinsdag is de karavaan in het Zuiderpark, woensdag in Berg & Bos, donderdag in het Mheenpark en de afsluitende vrijdag in het Park Zuidbroek.