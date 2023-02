Kirsten (40) is blind aan één oog en hoort slecht, maar is ‘gewoon’ politicus in Apeldoorn: ‘Wil opkomen voor anderen’

met video Carnavals­ver­e­ni­ging mag na corona eindelijk weer los: ‘Lekker pret maken met de mensen!’

Carnaval komt er weer aan. Voor Vaassen betekent dat na twee oersaaie coronajaren weer groot feest. Niet in de minste plaats vanwege de voorpret. Zo wordt er in loodsen, schuren en garages in het diepste geheim gewerkt aan praalwagens. ,,De verrassing is deel van het plezier!’’

5 februari