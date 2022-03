Kirsten Knip wil wel in Parijs blijven volleyballen, maar moet nog wachten op de nieuwe trainer

Op deze basis­school in Loenen krijgen kinderen elke dag les in de buiten­lucht: ‘Ik kan veel meer bewegen’

Rekenen en taal kunnen ook prima in spelvorm in de buitenlucht gegeven worden, vinden ze op basisschool De Tweede Stee in Loenen. De school geeft voortaan elke dag een les buiten de muren van het schoolgebouw, weer of geen weer. ,,Leerlingen zijn geconcentreerder.’’

25 maart