Kirsten wil wel inParijs blijven volleyballen, maar moet nog wachten op de nieuwe trainer

video In dit hotel in Beekbergen komen 160 Oekraïense vluchtelin­gen op adem: dik in orde, ‘maar we zijn een beetje overstuur’

Alcohol is weggehaald, hondenvoer juist naar binnen gebracht. Huishoudelijke mededelingen hangen in cyrillisch schrift aan de muur. In Fletcher Hotel-Restaurant Beekbergen-Apeldoorn verblijven nu even geen Veluwegenieters, maar 160 Oekraïners die op adem komen na oorlogsgeweld.

27 maart