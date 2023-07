Klimtoestel en speelplekken in Apeldoorn bedacht door eigen inwoners, gemeente gaat ze nu bouwen

Apeldoorn eist actie van eigenaar na overlast op verpauperd terrein

Apeldoorn heeft de eigenaar van het voormalig Centraal Beheer-complex gisteren gesommeerd om de overlast en risico’s per direct terug te dringen. Op het verpauperde terrein is het al langer onrustig. De gemeente onderzoekt of zij juridisch kan ingrijpen als de malheur aanhoudt.