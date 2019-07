Koe ontsnapt en loopt A50 op: snelweg bij Beekbergen enige tijd afgesloten

Apeldoorn­se dirigent Wilco Stronks ziet The Analogues op heilige grond spelen

14:00 Wilco Stronks kan zeggen: Ik was erbij. De Apeldoornse dirigent afgelopen weekeinde in Abbey Road Studio’s te Londen waar The Analogues het laatst opgenomen studioalbum Abbey Road van de The Beatles live uitvoerde. De Nederlandse formatie reproduceert vooral de muziek van The Beatles en benadert daarbij volgens de kenners de perfectie.