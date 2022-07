Kofferbakverkoop in Apeldoorn keert terug, maar wel op een nieuwe plek

Voorzitter Herman Garritsen van de Stichting WHOE is enorm blij dat het festijn weer door kan gaan en daarmee een grote inkomstenbron voor de stichting weer aanwezig is. ,,Vorig jaar konden we het niet houden omdat we aan Kanaal-Zuid niet het maximum aantal bezoekers konden garanderen. Er waren te veel toegangswegen en die konden we niet allemaal bewaken.”