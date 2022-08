Komst nieuwe sporthal in Apeldoorn vertraagd, plek bij Columbia heeft nog altijd de voorkeur

Stoomtrein van VSM raast weer van Beekbergen de Veluwe over

De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) is recent weer gestart met haar zomerse stoomtreinritten over de Veluwe. Sindsdien genieten veel vakantiegangers dagelijks (behalve op zaterdagen) van een nostalgische stoomtreinrit over de Koningslijn. Als antwoord op de grote belangstelling komt de VSM ook dit jaar weer met wat extra’s: de Summer-Night Express. Die is er alleen op woensdagavond.

28 juli