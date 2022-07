‘Kreng in de tuin’: Paul uit Beekbergen moet (‘helaas’) van nachtmerrie zijn hobby maken

Apeldoorn maakt twee sporthal­len vrij voor opvang vluchtelin­gen uit Oekraïne: ‘Een noodoplos­sing’

Sporters kunnen in Apeldoorn de komende tijd niet terecht in de sporthallen Mheenpark en Zuiderpark. De zalen komen in gebruik als nieuwe locaties om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Ook al is de huidige capaciteit nu nog ruim voldoende.

11 juli