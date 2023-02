Kunstenaar Jack kan in dit bekende Apeldoornse pand weer een paar jaar voort, maar workshops zal hij er niet geven

Vierde brand Apeldoorn­se straat stelt buurt voor raadsels: ‘Ik ben er goed ziek van’

Weer was het raak aan de Zwaluwweg in Apeldoorn. Voor de vierde keer in een jaar tijd was er dit weekeinde brand in Zuid. Stonden eerder twee auto’s en een papiercontainer in lichterlaaie, nu bleef het bij een brandje aan de achterband van een auto. ,,Ik ben er goed ziek van.’’

29 januari