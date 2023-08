Kwart buurtbewoners rond Omnisport ziet extra deelvervoer wel zitten

Auto rijdt over fiets heen op kruising in Wilp, maar fietser blijft wonderwel ongedeerd

Platgedrukt onder het rechtervoorwiel van een auto: zo eindigde een fiets dinsdagochtend in Wilp. De automobilist had de fietser over het hoofd gezien en reed pardoes over het rijwiel heen. De fietser zelf bleef wonderwel ongedeerd.