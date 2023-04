Kwetsbare jongeren uit Apeldoorn komen door theater bovendrijven: ‘Je herbeleeft je emoties’

Piloten zweefvlieg­tuig maken ‘gebruike­lij­ke neergang op de grond’ in Hoonhorst: ‘Horen we ineens sirenes’

Een zweefvliegtuig heeft zaterdagmiddag een zogenaamde voorzorgslanding gemaakt in een weiland aan de Marsweg in Hoonhorst. Nadat een bezorgde buurtbewoner de hulpdiensten belde gingen alle alarmbellen af. Piloten Jacob en Barís stapten echter ongedeerd uit de kist. ,,We zaten net crackertjes te eten.”