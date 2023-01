Laatste verbod om water op te pompen ingetrokken na overvloedige regenval

FI­FA-spe­ler Levi (18) uit Apeldoorn flikt het nu wel en is wereldkam­pi­oen: ‘Dit is waar je van droomt’

Dat Levi de Weerd goed is in het computerspel FIFA, had hij met twee Europese titels en een nationaal kampioenschap al wel bewezen. Maar vanaf nu mag de 18-jarige Apeldoorner zich ook wereldkampioen noemen. Samen met de Zweedse Olle Arbin won hij het WK 2 tegen 2.

21 januari