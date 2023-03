Ladderzatte scooterrijder uit Beekbergen rijdt ouder echtpaar aan: ‘Dit had heel anders kunnen aflopen’

De man had meer dan drie keer zoveel alcohol in zijn bloed dan is toegestaan toen hij die middag vanuit Eerbeek onderweg was naar huis. Hij had daar de avond ervoor een feestje gehad waar hij een krat bier had leeggedronken. Hij was er blijven slapen, maar meende de volgende dag wel weer op de scooter te kunnen stappen. Waarschuwingen van vrienden sloeg hij in de wind.