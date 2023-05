Lammergier Mojo vloog twee dagen over de Veluwe, maar het liep niet goed af

met update Meerdere woningen ontruimd in Twello nadat Nicole (38) alarm slaat om gaslucht: ‘Buren zijn heel lief voor ons’

Meerdere woningen aan de Prinses Marijkestraat in Twello zijn vanmiddag ontruimd nadat een gaslek is ontdekt. Nicole Rejack (38) rook een sterke gaslucht in haar woning en sloeg gelijk alarm. ,,Dat was wel even schrikken.”