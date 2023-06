Landelijke Open Imkerijdagen 2023: bij deze imkers in Apeldoorn kun je kijken

Update Lange file op A1 bij Apeldoorn na ongeluk: rijstrook in beide richtingen nog uren dicht door kapotte vangrail

Door een aanrijding op de A1 ter hoogte van Ugchelen is in de richting van Apeldoorn donderdagmorgen een flinke file ontstaan. Naar verwachting is nog tot 15.30 uur in beide richtingen op de snelweg een rijstrook dicht door een kapotte vangrail. Er is een omleiding ingesteld.