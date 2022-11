Lawaai en verkeershinder: deze kruising in Apeldoorn gaat komend weekeinde op de schop

Oekraïense accordeo­nist geeft benefiet­con­cert voor zijn thuisland in Apeldoorn, leerlingen doen mee

Accordeonist Oleg Lysenko geeft zondag 20 november samen met zijn leerlingen een benefietconcert in Apeldoorn voor zijn vaderland Oekraïne. De opbrengst van het optreden in de Julianakerk is bestemd voor de aankoop van een ambulance.

14 november