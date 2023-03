Leden van Apeldoornse tennisvereniging van het jaar gaan nooit meer weg: ‘Het is hier reuze gezellig’

Hoofdkan­toor KNGU vertrekt uit gemeente Apeldoorn: nog één locatie in beeld

Het hoofdkantoor van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) blijft niet in de gemeente Apeldoorn. De turnbond heeft de voorkeur voor sportcentrum Papendal bij Arnhem als nieuwe locatie voor het bondsbureau. Daar moet de ondernemingsraad nog een advies over uitbrengen. Dit jaar wordt de huidige plek in Beekbergen verlaten.