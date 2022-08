Lekker fietsen, dwars door een gebiedsverbod in Apeldoorn

De parketpolitie in Zutphen kampt vandaag met krapte. Om de verdachte vanuit de cel naar boven, naar de rechtszaal te begeleiden zijn twee agenten nodig. En die zijn er even niet. De bode vraagt daarom of de rechter, de officier en de griffier de omgekeerde weg willen bewandelen. En ik haak als vierde wiel aan de wagen mijn karretje aan. De zaal hier in de kelder is kleiner en vooral lager. Eén agent komt met de verdachte aanzetten.