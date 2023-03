Lentekriebels: 5 x evenementen in maart waar we naar uitkijken

eerste klasse Dani Schaufeli is definitief doorgebro­ken bij WSV: ‘Het gaat wel lekker dit seizoen’

Hij is dit jaar toch echt definitief doorgebroken in de hoofdmacht bij WSV en speelt week in week uit in de basis bij de dit jaar zo verrassend sterk presterende zondageersteklasser. Middenvelder Dani Schaufeli reflecteert op zijn seizoen tot nu toe.