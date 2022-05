Leuvenheimer hapt toe na vacature voor wethouder in krant: ‘Ik wilde altijd al iets betekenen voor Brummen’

Autootje van achter aangereden in Klarenbeek: man en vrouw komen met schrik vrij

Een man en een vrouw in een kleine auto zijn met een stevige klap van achter aangereden door een andere automobilist in een grotere wagen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op de kruising van de Zutphenseweg met de Broekweg in Klarenbeek.

8 mei