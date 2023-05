Levenswerk van ouders Esther verwoest door enorme brand: ‘Tranen liepen over mijn wangen’

indebuurt.nl Apeldoorn­se ballonar­tiest Stefan (40) mag zijn talent showen op tv: 'Dit is vet'

Menig Apeldoorner kent zijn ballonkunsten al, nu mag hij ze ook laten zien op tv. Apeldoorner Stefan van den Helder (40) is te zien in het nieuwe seizoen van RTL-programma Blow Up.