Lezers over betalen voor bepaalde toegang op de Veluwe: ‘Op veel plekken al heel normaal’

Vrachtwa­gen met klapband op A1 bij Apeldoorn opgelapt: verkeer komt weer op gang

Automobilisten op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn hebben flink last van een vrachtwagen met pech. Een rijstrook is een tijdlang afgesloten geweest en dat zorgt voor een file van circa 7 kilometer. De weg is inmiddels weer vrij.

3 februari