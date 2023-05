Lezers over oproep met de fiets naar het werk te komen: ‘Zorg dan ook dat infrastructuur voor fietsers op orde is’

vierde divisie Délano Grooten­huis wil met lijfsbe­houd afscheid nemen van CSV Apeldoorn: ‘Zenuwach­tig? Nee, maar er moét iets gebeuren’

Normaal gesproken zou een puntje tegen de nummer twee een goed resultaat zijn voor de nummer dertien. Maar tegen het einde van de competitie is het dat niet voor CSV Apeldoorn. Swift werd dan wel op 1-1 gehouden, maar in deze fase tellen alleen overwinningen. En met een spits van vierde divisieniveau had een zege tegen Swift makkelijk gekund.