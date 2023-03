Lezers uit Apeldoorn en van de Veluwe: dekens, dassen en mutsjes • gratis menstruatieproducten in Heerde

Dekens, dassen, mutsjes

Waar ik trots op ben? Dat ik al vele kinderdekens (meer dan 40 stuks), 170 kinderdassen, 60 babymutsjes (alleen) heb gemaakt voor oosterse landen. Dat geeft me een enorm goed gevoel, om iets voor een ander te kunnen betekenen.

Ans Janse, Apeldoorn

Volledig scherm Ans Janse uit Apeldoorn maakt dekens voor kinderen in oosterse landen. © Ans Janse

Fotowedstrijd van monumenstentichting

Stichting Apeldoornse Monumenten organiseert een fotowedstrijd: ‘SAM Foto van het Jaar’. De fraaiste afbeelding van een karakteristiek en/of monumentaal pand in Apeldoorn wordt beloond.

Upload uw foto uiterlijk 30 juni 2023 naar de SAM-site. Vul op de site uw gegevens in en lees vooral de voorwaarden waaraan u en uw foto dienen te voldoen. Met het invullen verklaart u tevens dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

De mooiste drie inzendingen ontvangen een prijs. De winnende foto wordt uitgeroepen tot de SAM Foto van het Jaar 2023.

Een vakjury bepaalt wie de eerste, tweede of derde prijs in de wacht sleept. Dit zal in september 2023 bekend gemaakt worden. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. De makers van de winnende foto’s ontvangen een oorkonde en een fraaie uitvergroting van hun foto. De winnende foto wordt tevens op de SAM-website geplaatst.

Mocht u nog vragen hebben, mail deze dan naar info@apeldoornsemonumenten.nl.

Herma van Dorth, Stichting Apeldoornse Monumenten

Gratis menstruatieproducten in Heerde

Sinds kort is er een menstruatieuitgiftepunt (MUP) in Heerde. Deze kast staat in de overdekte fietsenstalling bij de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat 21 Heerde.

Stichting Armoedefonds zet zich onder andere in tegen menstruatiearmoede in Nederland door gratis menstruatieproducten te verspreiden. Eén op de tien jonge meiden en vrouwen heeft niet altijd geld voor maandverband of tampons, terwijl dit wel een basisbehoefte is.

Volledig scherm Het menstruatieuitgiftepunt (MUP) in Heerde. © Bart Heres

Het gebrek aan menstruatieproducten brengt schaamte, maar ook sociaal isolement en gezondheidsproblemen met zich mee. Door deze producten via onze MUP’s beschikbaar te stellen, voorkomen we dat er meiden en vrouwen een periode in de maand het huis niet uit kunnen of durven.

Verspreid over Nederland zijn inmiddels ruim 1450 uitgiftepunten gerealiseerd. Meer informatie over menstruatiearmoede vindt u op armoedefonds.nl of stuur een bericht naar info@okheerde.nl.

Bart Heres, Ontmoetingskerk in Heerde

Mooie klassering voor jonge Amazone uit Ugchelen op NK

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor ponyruiters is de talentvolle vijftienjarige amazone Kyra Klopman, lid van ponyclub de Bosruiters uit Ugchelen, op een prachtige vijfde plaats geëindigd in het springen klasse 100 cm.

Na een foutloze eerste omloop met haar pony Prodise’s Varro volgde een bloedstollende barrage met 4 strafpunten in een razendsnelle tijd, waardoor Kyra op een knappe vijfde plaats eindigde.

Volledig scherm Kyra Klopman met Prodise’s Varro. © Rogier Bos

Met de pony Gruyter’s Bruno Mars, waarmee Kyra Klopman startte in de klasse 110 cm, behaalde zij een keurige twaalfde plaats.

Rogier Bos, ponyclub De Bosruiters

