Lichaam gevonden aan rand van Paleispark achter Het Loo

Marco uit Apeldoorn laat blinde judoka dromen: ‘Ik wil naar de Paralympi­sche Spelen’

Wat in 2016 begon met één slechtziende judoka, is inmiddels uitgegroeid tot een hele groep. Marco Borst heeft inmiddels tien visueel beperkte, ambitieuze judoka’s rondlopen in zijn judoclub Sakura aan de Regentesselaan in Apeldoorn.