Locomotieven tuffen op Hemelvaartsvaardag over de Veluwe tijdens Nationale Stoomtreindag

Apeldoorns glasbe­drijf schenkt weer vrijdagmid­dag­bor­rel, ondanks ‘boete’: ‘Mijn pand, mijn kantine’

Glasbedrijf La Paloma schenkt ‘gewoon’ weer vrijdagmiddag- of zaterdagmiddagborrels, ondanks een last onder dwangsom van 2500 euro die boven het hoofd hangt. Het Apeldoornse bedrijf vocht dit aan bij de onafhankelijke bezwarencommissie, maar wacht twee maanden later nog steeds op een besluit van de gemeente.

11 mei