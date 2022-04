Lokale energieclubs overspoeld nu energieprijs de portemonnee treft: ‘Vijfduizend mensen aan lagere rekening geholpen’

Langs de gemeentegrens van Zwolle en Dalfsen staan tien windturbines in het open weidelandschap. Hoewel ze op elkaar lijken, is er één cruciaal verschil: van twee turbines blijven de tienduizenden euro’s opbrengst in de omgeving. Dat heeft alles te maken met Nieuwleusen Synergie, de lokale energiecoöperatie die de eigenaar is.

,,We wisten dat in dit gebied windmolens zouden komen”, vertelt Rieks Voslamber van Nieuwleusen Synergie. ,,Veel mensen waren daar niet blij mee. Toch besloten we mee te doen, zodat we invloed hadden en de opbrengst lokaal konden houden. Terwijl de winsten van die andere molens naar een pensioenfonds in Japan gaan, investeren wij het in de lokale samenleving. Dat is een wezenlijk verschil.”