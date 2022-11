Lokale omroep in Apeldoorn zoekt extra geld om ambities waar te maken

Met video Ook bij 5 graden is er feest op Oranjero­ton­de na WK-zege (en knalt het vuurwerk ondanks cameratoe­zicht)

De Efteling heeft een succesvolle wintervariant. Zou dan de Apeldoornse attractie die de grote rotonde in De Maten soms is, ook aanslaan in november? Ja hoor. Maar wel een tikje minder massaal én korter.

