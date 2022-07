Loofbos bij Loenen barst na slagveld van het leven: ‘Je ziet het exploderen’

Zestig bordjes in park Berg & Bos in Apeldoorn met informatie over alle bloemen en planten

Natuurliefhebbers kunnen de komende weken langs de vijver in stadspark Berg en Bos hun kennis van de Apeldoornse wilde flora opbouwen of verfrissen. Langs de route van 1 kilometer staan 60 bordjes met namen en weetjes over de aanwezige planten. Het is een initiatief van IVN Apeldoorn in samenwerking met Stadspark Berg en Bos en de gemeente Apeldoorn.

1 juli