Lotto zoekt winnaar van 4,1 miljoen die lot kocht bij The Read Shop in Apeldoorn

Jongere met psychisch probleem woont voortaan gewoon thuis

7:11 Jongeren met psychisch problemen worden in deze regio sinds kort in principe niet meer opgenomen. Zorgorganisatie GGNet laat zo’n jongere tijdens behandeling het liefst in de eigen omgeving wonen, tussen familie of andere bekenden. Vanuit de overtuiging dat juist dat kan bijdragen aan het herstel en het vergroten van veerkracht.