Lukas krijgt Veluwse vuurstenen voorlopig niet, maar hij geeft nog niet op

met video Opeens zit er een groot gat in Apeldoorn­se voortuin: ‘Dit lees je normaal alleen in de krant’

,,Dit lees je normaal alleen in de krant.’’ Voor mevrouw Ramdin begon de dinsdagochtend vroeger dan verwacht. Door een breuk in de waterleiding ontstond er een groot gat in haar voortuin aan de Zadelmakersdonk in Apeldoorn. ,,Zoveel water... Nu gebeurt het hier. Ik ben er een beetje beduusd van.’’

19:02