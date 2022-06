Luuk en Maico houden wandelevenement voor het goede doel bij SV Orderbos

MET VIDEO Deze trimbaan bij Loenen is uniek want het gebruikte hout groeide wel heel dichtbij

Het was een kwestie van de lange adem. Vanmiddag is Natuurtrimbaan Loenen officieel geopend. Het parkoers is uniek omdat het hout dat is gebruikt rechtstreeks komt uit het natuurgebied waar de twaalf hindernissen staan opgesteld. De Loenermark is daarmee een ‘attractie’ rijker.

