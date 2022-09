Man (22) reed in op politieauto en bespuugde agent bij Apeldoorn: celstraf en tbs

Ook een streep door bouw tientallen woningen in We­num-Wie­sel: ‘Reali­teits­zin ontbreekt’

Geen asielzoekers, geen arbeidsmigranten en nu ook geen appartementen. Voorlopig is opnieuw een idee afgeketst voor herontwikkeling van Huize Vrijland in Wenum-Wiesel. Apeldoorn wil daar geen 86 woningen op het terrein. Vastgoedontwikkelaar Leon Kroes geeft niet op. ,,Het is duidelijk dat hier iets moet komen.”

21 september