Man (28) uit Deventer zwaargewond in vechtpartij in Apeldoorn, politie neemt zaak maanden later hoog op

Volleybal Misselijk of niet, de honger naar succes is voorlopig niet gestild bij Dynamo en Robin Boekhoudt

Het was een enigszins vreemd gezicht nadat SSS in de vijfde set het beslissende punt scoorde. Niet de winnaars uit Barneveld vlogen elkaar in de armen, maar de verliezers van thuisploeg Dynamo deden nog eens dunnetjes over wat zijn na de door hen gewonnen vierde set al hadden gedaan. De stand in sets op 2-2 brengen was voor de Apeldoorners afdoende om de bekerfinale te bereiken.