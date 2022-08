Man (33) vlucht na ruzie in ‘gestolen auto’ en bijt agent tijdens arrestatie op A50 bij Beekbergen

Vliegmaat­schap­pij komt Daan en Renzo uit Apeldoorn tegemoet na mislopen vakantie: 'Hebben ze niet zoveel aan’

AirMalta wil ‘als gebaar van goede wil’ de vlucht van twee Apeldoornse jongens die in juli hun vakantie de mist in zagen gaan, gratis omboeken naar een andere datum. ,,Dat is mooi en lief bedoeld, maar als er verder niks gebeurt, hebben ze er niet zoveel aan’’, zegt Joyce, moeder van slachtoffer Daan Karssen. ,,De hele vakantie was veel duurder, dat kunnen ze niet zomaar nóg een keer betalen.”

