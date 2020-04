Man (35) opgepakt voor lastigvallen jonge meisjes in Apeldoorn, mogelijk link met onrust in Zwolle

Trotse Larissa (44) uit Klarenbeek coördi­neert giften voor Gelre ziekenhui­zen

11:53 Ze zag haar eigen werkwereld volledig in elkaar storten. Maar eventmanager Larissa Derksen-Gelderman (44) zit niet bij de pakken neer. Dus trok ze de stoute schoenen aan. Ze meldde zich bij Gelre ziekenhuizen als vrijwilliger en ziedaar, nu doet Larissa voor het ziekenhuis waar ze goed in is: regelen, regelen en nog eens regelen. Ze coördineert al die giften die Gelre in deze tijd ten deel vallen. ,,Dit werk vervult me met trots. Trots op al die giften, trots op dit ziekenhuis, trots op heel Nederland!’’