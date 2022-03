Man (84) uit Apeldoorn voor tienduizenden euro’s opgelicht, acht mannen opgepakt

Auto rijdt door na aanrijding met scooter in Apeldoorn, bestuurder meldt zich later alsnog bij politie

Op de rotonde de Drie Maagden in de Apeldoornse wijk De Maten is maandagavond even voor middernacht een automobilist doorgereden na een ongeluk. De bestuurder liet een scooterrijder gewond achter. Later meldde de automobilist zich alsnog bij de politie.

