Man houdt ernstig voetletsel over aan mishandeling bij wijkwinkelcentrum Apeldoorn

Grote brand in Apeldoorn heeft inderdaad asbest verspreid: 'Ruim dit niet zelf op'

In een schuur en een bedrijfsloods aan de Veenhuizerweg in Apeldoorn heeft zaterdag een felle brand gewoed. Die zorgde voor een grote zwarte rookpluim boven Osseveld en Woudhuis. Bij de brand is asbest vrijgekomen, is zaterdagavond definitief vastgesteld.