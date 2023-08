Man voor zijn woning in Ugchelen beroofd: duo vlucht na worsteling met slachtoffer

met video Grote zorgen bij familie om vermiste Samed (33): 'Hij heeft geen medicijnen en is al drie dagen weg’

Ze maken zich grote zorgen over hun Samed. Moeder Cinnet kan het niet geloven. Waar is Samed? Neef Muslu Nalbantoglu, oud voetbalprof van NEC en De Graafschap is ten einde raad. ,,Hij heeft geen medicijnen bij zich en het is nu al drie dagen na zijn vermissing. We vrezen het ergste, maar willen hem vinden, hoe dan ook.”