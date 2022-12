Marco Wenzkowski verruilt bedrijfsleven voor post als wethouder in Apeldoorn

Voormalig teamchef van politie Oost-Nederland aangehou­den in verkrach­tings­zaak: ‘Heeft erg lang geduurd’

Een 58-jarige voormalig teamchef van de politie Oost Nederland is afgelopen week aangehouden. De man wordt ervan verdacht een vrouwelijke agente uit Arnhem te hebben verkracht. Het vergrijp zou in november van 2020 in de woning van het slachtoffer hebben plaatsgevonden. De verdachte was toen nog in functie als politiechef.

5 december