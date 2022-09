Mark uit Engeland raakt op de Veluwe de weg kwijt en daardoor zijn camper én huis: ‘Ik ben zó verdrietig’

Tientallen deelscoo­ters illegaal ingeklemd tussen huizen in Apeldoorn: ‘Dit moet je niet willen’

Een servicepunt van GreenMo Rent aan de Deventerstraat in Apeldoorn zit daar illegaal. In en buiten het pand worden scooters en elektrische fietsen van zusterbedrijf GO Sharing onderhouden. Ook worden daar de accu’s voor de felgroene deelscooters geladen. En dat zit omwonenden niet lekker. ,,Het voelt niet goed, al die accu’s zo dicht bij jouw woning.’’

9 september