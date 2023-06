Mateusz K. (27) stak broer neer tijdens ruzie over geld in Beekbergen: ‘Ik kan helemaal niet vechten’

IJsloze winters deren deze ijsclub niet: na spetter­plas zijn er nog veel meer plannen in Hattem

Kinderen spetteren deze tropische zaterdag in het water. De jeugdleden van schaatsvereniging Zwolle werken iets verderop in alle vroegte op de skeelerpiste een training af. IJsvereniging Hattem is klaar voor ijsloze winters. En heeft daar nog een paar andere plannen voor liggen.