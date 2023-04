Meer geld en mogelijkheden: Waterschap Vallei en Veluwe past subsidiemogelijkheden aan

Welkom bij de cursus ‘hoe dood ik een kleindier’: ‘Als je het doet, doe het dan goed’

,,Let op, dit is geen oproep tot het doden van een dier.” De woorden van dierenarts en voorzitter van KleindierNed Sible Westendorp galmen nog door de ruimte in Apeldoorn. Maar als het toch moet, doe het dan op een dierwaardige manier. Westendorp en collega Harry Arts leren eigenaren van kippen, konijnen, cavia’s en andere kleindieren hoe dat het beste kan worden gedaan.