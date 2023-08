Meerdere N-wegen op de Veluwe tijdelijk op slot

met video Enorme zoektocht in Apeldoorn naar al week vermiste Samed (33): ‘Er zijn zelfs bussen gekomen’

,,Dit is ontzettend mooi om te zien en geeft de burger moed’’, zegt Muslu Nalbantoğlu terwijl hij achter zich kijkt. Daar staan tientallen in de rij om op zoek te gaan naar zijn neef Samed. De verstandelijke beperkte Apeldoorner (33) is al meer dan een week spoorloos.