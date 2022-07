Meldingen bosbranden op de Veluwe: brandweer rukt meteen groot uit naar ‘t Harde en Hoenderloo

Deze Oekraïners werken aan toekomst na vier maanden op de Veluwe: ‘Zal echt opnieuw moeten beginnen’

In juni zijn we allang weer terug, dachten veel Oekraïners. Maar naarmate de oorlog in hun thuisland langer duurt, stellen ze hun verwachtingen voor de toekomst steeds opnieuw bij. Met hun hart in Oekraïne proberen deze gezinnen op de Veluwe een nieuw leven op te bouwen. ,,Dit is een nieuwe pagina in ons leven.’’

16:06