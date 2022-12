Met 60 teams uit vier landen beleefde het internationale jeugdtoernooi van Dynamo een succesvolle herstart

Buurvrouw afgebrande campers in Ugchelen flink geschrok­ken: ‘Eén grote vlammenzee’

Ze slaapt doorgaans licht en met het raam open. Geen wonder dat Marja Weerts rond half zeven meteen rechtop in bed zat, toen ze plots brandlucht rook. Ze keek uit het raam en wist niet wat ze zag. ,,Eén grote vlammenzee, de vonken vlogen op ons dak. Gelukkig was alles door de regen heel nat. We hadden er niet aan moeten denken dat ons huis ook in brand was gevlogen.”

29 december